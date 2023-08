Delta Force: Hawk Ops to raczej nie ta gra na jaką liczą fani

Level Infinite i TiMi Studio Group udostępniły pierwszy zwiastun gry Delta Force: Hawk Ops. Będzie to darmowa gra wieloosobowa, która zostanie wydana na PC, konsole i smartfony.

W związku z powyższym, pomimo chwytliwego tytułu, raczej nie można oczekiwać zbyt wiele, zwłaszcza jeśli ktoś jest zagorzałym fanem Delta Force. Zapowiadana produkcja wygląda na mieszankę Call of Duty z Black Hawk Down. Taki klimat można przynajmniej wyczuć, oglądając poniższy zwiastun. To zdecydowanie nie przypomina klasycznego Delta Force.