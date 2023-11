Deadpool 3 z nowymi szczegółami fabuły. Jaki będzie oficjalny tytuł filmu?

Deadpool 3 – nowe szczegóły fabuły

CanWeGetSomeToast poinformował, że w Deadpool 3 najważniejszą postacią jest bohater grany przez Ryana Reynoldsa. Wydarzenia z poprzedniego filmu z podróżami w czasie wpłyną na całe MCU. Organizacja TVA miała bliżej przyjrzeć się Deadpoolowi, która go pochwyci i uwięzi. Pyskaty Najemnik dowiaduje się o stworzeniu drużyny przeciwko walce z Kangiem i postanawia wydostać się z więzienia oraz namówić Wolverine’a, aby się do niego przyłączył.

Żeby było jasne, Deadpool 3to nadal w dużej mierze film o Deadpoolu. Jego wybryki z wehikułem czasu Cable'a przykuły uwagę TVA i stał się ich więźniem. Kiedy Deadpool dowiaduje się o planie TVA dotyczącym wielozadaniowej armii, motywuje go to do ucieczki i przekonania Wolverine'a granego przez Hugh Jackmana, aby się do niego przyłączył.

Z kolei scooper MyTimeToShineHello potwierdził, że w TVA wybiera podstawowe warianty poszczególnych bohaterów, aby stworzyć armię do walki z Kangami. Do udziału w wojnie wybrano również Wolverine’a, co nie podoba się niektórym postaciom.

W Deadpool 3 TVA wybiera główne wersje każdego bohatera, aby stworzyć wielką armię do walki z Kangami. W procesie rekrutacji wybrali Wolverine'a Hugha Jackmana, ale nie do końca się to wszystkim podoba.

