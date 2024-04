Deadpool 3 z nowym zwiastunem. Wolverine wkracza do MCU

Studio rozpoczyna promocję Deadpool & Wolverine na trzy miesiące przed oficjalną premierą filmu. Nowy zwiastun produkcji został niespodziewanie zapowiedziany wczoraj i zgodnie z obietnicą trailer trafił właśnie do sieci. Tym razem materiał bardziej skupia się na postaci Logana, ujawniając nowe szczegóły dotyczące historii i połączenia się obu tytułowych bohaterów. Deadpool 3 prezentuje się bardzo obiecująco i nie tylko Marvel oczekuje po filmie ogromnego sukcesu. Najnowsze wideo i plakat promujące film zobaczycie poniżej.

Wade Wilson pakuje się w kolejne kłopoty, wyruszając w podróż między wymiarami, aby połączyć siły z Wolverinem. Choć Logan początkowo jest niechętny do współpracy, w końcu Deadpool przekonuje go do wspólnej walki ze złem, które zagraża całemu multiwersum.