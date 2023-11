Deadpool 3 ze zdjęciem prezentującym nowego bohatera. Poznajcie Dogpoola!

Dogpool oficjalnie w MCU!

Czy Dogpool uratował sytuację? W piekle gremlinów nie ma szans. Ale obecnie powoduje koszmary działu pluszowych gadżetów Disneya. Pojawi się w filmie już latem 2024.

Wczytywanie ramki mediów.

W komiksach Dogpool był własnością firmy Mascara X, poddawany licznym eksperymentom i testom ich produktów, w szczególności kosmetyków. Doprowadziły do tego mutacji, dając mu moc samoleczenia. W końcu firma postanowiła pozbyć się zwierzaka, zostawiając go na śmierć w śmietniku. Dogpool został zwerbowany jako główny aktor do cyrku „Deadpool The Daredevil Dog”, wykonując różne niebezpieczne akrobacje. W końcu Deadpool pochodzący z Ziemi-616 włączył go do Korpusu Deadpoolów, gdzie zaprzyjaźnił się z Kidpoolem.

Reżyserem Deadpoola 3 jest Shawn Levy. W obsadzie znaleźli się: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni i Stefan Kapicic.