Deadpool 3 na nowej grafice. Ujawnia alternatywne wersje bohatera

Pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących Deadpoola 3. Niedawno do sieci trafiły informację o szalonej koncepcji, którą film wprowadzi do MCU. Teraz wyciekła nowa grafika promująca Deadpool & Wolverine, na której możemy zobaczyć kilka wariantów głównego bohatera, które pojawią się w filmie. Na grafice zaprezentowano tylko pięć wersji, ale ze zdjęć z planu wiemy, że pojawi się jeszcze co najmniej jedna.

Deadpool 3 – nowa grafika z wariantami bohatera

Praca przedstawia jedynie sylwetki wariantów Deadpoola, w tym główną wersję znaną z filmów Foxa na samym środku. Na grafice widzimy również zaprezentowanego już wcześniej Dogpoola, a także Kid Deadpoola, Babypoola i Headpoola. Jeżeli więc psi Deadpool wydawał Wam się ekscentrycznym pomysłem, to nie jesteście gotowi na inne alternatywne wersje Pyskatego Najemnika. Grafikę zobaczycie poniżej.