Deadpool 3 jednak zagrożony? Reżyser sceptyczny co do utrzymania daty premiery

Film jest priorytetem dla Marvela, ale to może nie wystarczyć, aby dokończyć produkcję na czas.

Po zakończeniu strajku scenarzystów wydawało się, że to kwestia czasu, jak wytwórnie dogadają się również z aktorami, aby prace nad wieloma filmami i serialami mogły zostać wznowione. Tygodnie mijają, a SAG-AFTRA nadal nie otrzymała od studiów odpowiedniej umowy, którą mogliby poddać pod głosowanie. Wygląda więc na to, że niedokończone jeszcze produkcje, które miały zadebiutować w pierwszej połowie przyszłego roku, będą miały problem, aby utrzymać swoją datę premiery. Jednym z takich filmów jest Deadpool 3, który dla Marvela jest priorytetem, aby jak najszybciej dokończyć produkcję i utrzymać majową datę premiery. Reżyser Shawn Levy udzielił wywiadu serwisowi The Wrap, w którym przyznał, że nie wie, czy Deadpool 3 utrzyma majową datę premiery.