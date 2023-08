Deadpool 3 jednak wprowadzi nowego złoczyńcę? Aktorka ujawniła zbyt wiele

Aktorka niestety nie ujawniła, w jaką postać dokładnie się wciela. Możemy jednak przypuszczać, że będzie to nowa dla uniwersum antagonistka. Nie można jednak wykluczyć, że Corrin zagra alternatywną wersję złoczyńcy, który wcześniej był już obecny w MCU. Przypomnijmy, że Deadpool w swoim nowym filmie będzie podróżował przez multiwersum, więc Marvel mógł przygotować dla fanów wiele różnych niespodzianek.

Czuję się naprawdę podekscytowana możliwością zagrania złoczyńcy. Nie robiłam tego wcześniej, a jest to coś, co chcą spróbować.

W dalszej części wywiadu przyznała, że nie jest fanką Marvela i widziała tylko wybrane filmu z uniwersum. Dla niej ten świat był bardzo zawiły i musiała szybko się go nauczyć, aby zrozumieć wszystkie zawiłości między bohaterami.

Ręce do góry, nie jestem fanką Marvela. Oglądałam Spider-Mana i Czarną Panterę. To taki zawiły świat. Jest tego tak dużo, że to absolutnie ryje mózg. Te języki i easter-eggi, a ta osoba jest spokrewniona z tą osobą, która to zrobiła, a ta osoba wróciła i ta osoba nie żyje… to niesamowite.