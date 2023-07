Deadpool 3 z zaskakującym złoczyńcą. Marvel sięgnął po postać znaną z MCU

Prace na planie Deadpoola 3 zostały przerwane na początku ubiegłego tygodnia z powodu strajku aktorów w Ameryce. Nie wiadomo, kiedy zdjęcia zostaną wznowione, a uzależnione jest to od podpisania przez SAG-AFTRA nowej umowy z wytwórniami. Może to poskutkować opóźnieniem dat premier wielu filmów, w tym trzeciej części przygód Pyskatego Najemnika. Według scoopera MyTimeToShineHello fani mogą oczekiwać w filmie wiele niespodzianek, w tym pojawienie się postaci dobrze znanej fanom uniwersum Marvela, która stanie do walki z Deadpoolem i Wolverinem.

Scarlet Witch czy Ultron – która postać wróci w Deadpoolu 3 jako antagonista?

Zdaniem scoopera w Deadpool 3 głównym antagonistą będzie bohater, który pojawił się już wcześniej w MCU w jednym z filmów lub seriali. MyTimeToShineHello nie ujawnił, kim jest tajemnicza postać, ale szybko pojawiły się spekulacje, że Marvel będzie chciał przywrócić Scarlet Witch, którą Deadpool spotka na swej drodze, podróżując przez multiwersum.