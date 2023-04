Dead Space rodem z pierwszego PlayStation. Gracze mogą pobrać fanowski demake

Pod koniec lutego w sieci pojawił się materiał wideo prezentujący Dead Space Remake w rzucie izometrycznym. Okazuje się jednak, że to nie koniec interesujących projektów związanych ze wspomnianą produkcją. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak przygody Isaaca Clarke’a prezentowałyby się na pierwszym PlayStation, to z pewnością zainteresuje Was fanowski demake, którego autorem jest Fraser Brumley.

Dead Space Demake pokazuje, jak gra wyglądałaby na pierwszym PlayStation

Brumely przygotował grywalne demo Dead Space Demake, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą na chwilę przenieść się w czasie i samodzielnie sprawdzić, jak wspomniana produkcja wyglądałaby na pierwszej konsoli Sony. Projekt dostępny jest bowiem za darmo, a niezbędne pliki znajdziecie pod tym adresem.



Całość powstała na silniku Unreal Engine, a podczas prac Brumely starał się dostosować projekt do możliwości technicznych PSX. Należy jednak podkreślić, że Dead Space Demake to jedynie krótkie demo, którego ukończenie powinno zająć około 15 minut. Z pewnością jest to jednak interesująca ciekawostka, którą docenią zarówno fani pierwszej konsoli Sony, jak i miłośnicy Dead Space.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…