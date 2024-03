Dead Island 2 SoLA z datą premiery. Nadchodzi drugi fabularny dodatek do gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek SoLA do Dead Island 2 zadebiutuje już 17 kwietnia 2024 roku, a więc za niecały miesiąc. Wspomnianego dnia dodatek zadebiutuje na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation i Xbox. Wraz z datą premiery do sieci trafiło również kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego DLC.

W Dead Island 2 SoLA gracze będą mieli okazję odwiedzić nową lokację, czyli teren tytułowego festiwalu. W trakcie rozgrywki na ich drodze pojawią się natomiast nowi przeciwnicy. Do dyspozycji użytkowników oddana zostanie również zupełnie nowe legendarne bronie. Jedną z nich będzie połączony z piłą tarczową kij bejsbolowy.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!