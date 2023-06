Dead Island 2 doczeka się dwóch DLC. Wiemy, kiedy dodatki trafią w ręce graczy

Drugi fabularny dodatek – zatytułowany „SOLA” – zadebiutuje natomiast dopiero w drugim kwartale 2024 roku. We wspomnianym rozszerzeniu pozwoli imprezowiczom z Los Angeles „poczuć się eko, ratując planetę i bawiąc się w ekstazie”. Więcej konkretów – podobnie jak w przypadku pierwszego DLC – otrzymamy w późniejszym czasie.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 dostępne jest PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Island 2 – na gorąco i bardzo soczyście!