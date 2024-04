DC Studios pod rządami Jamesa Gunna potwierdziło swój pierwszy film. Będzie to hołd dla Christophera Reeve’a

DC Studios potwierdziło, że jego pierwszym filmem pod rządami Jamesa Gunna będzie widowisko o Supermanie, ale nie taki, o jakim myślicie. Ma to być poruszający hołd dla Christophera Reeve’a.

Film zatytułowany Super/Man: The Christopher Reeve Story opowiada historię aktora, który lata temu wcielał się w rolę Supermana. Aktor uległ fatalnemu w skutkach wypadkowi podczas zawodów jeździeckich, po którym został sparaliżowany i przykuty do wózka inwalidzkiego. Dokument ma być poruszającym świadectwem walki amerykańskiego aktora o powrót do aktywności i odnalezienie się w nowej sytuacji.

Christopher Reeve w filmie dokumentalnym od DC Studios

Zwiastun został pokazany za zamkniętymi drzwiami na CinemaCon 2024, gdzie miała miejsce jego zapowiedź. Film ma obfitować w wiele archiwalnych, dotychczas niepublikowanych materiałów związanych z rodziną, przyjaciółmi oraz pracą aktorską Reeve’a. Zobaczymy między innymi, jak przygotowywał się do roli Supermana w filmie z 1978 roku.