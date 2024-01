DC straci Batmana i Supermana na wyłączność. Fatalne wieści dla nowego uniwersum

W ubiegłym roku doczekaliśmy się końca uniwersum DC, które zostanie zastąpione nowym, tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Pierwszą produkcję z serii mamy otrzymać jeszcze w tym roku, ale teraz pojawiły się informacje, że nowe DCEU może mierzyć się z poważnymi problemami i to już za dziesięć lat. Okazuje się, że Batman, Superman i kilka innych postaci już za dziesięć lat trafią do domeny publicznej. Oznacza to, że każdy będzie mógł korzystać z tych postaci według własnego uznania. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby nawet Marvel opracował film o Mrocznym Rycerzu.

Batman, Joker i Superman trafią do domeny publicznej

Na początku tego roku do domeny publicznej trafiła pierwsza Myszka Miki znana z czarno-białej krótkometrażowej animacji nazwanej Parowiec Willie. Twórcy niskobudżetowych dzieł nie czekali nawet doby i od razu zapowiedzieli własne produkcje z Mikim. Ten sam los wkrótce spotka najbardziej znanych bohaterów ze stajni DC.