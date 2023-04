David Lynch o nowej ekranizacji Diune – Nigdy tego nie obejrzę!

Skąd u Lyncha taki uraz do Diuny? Jego film trafił do kin w 1984 roku i co tu dużo mówić był finansową klapą, ponieważ nie zwrócił nawet budżetu. Film został źle przyjęty zarówno przez krytykę jak i widzów. Widowisko powstawało w bólach. Pierwotna wersja trwała ponad cztery godziny i Universal nakazał reżyserowi dokonać skrótów, żeby zmieścić się w standardowych wówczas dwóch godzinach kinowego seansu. To właśnie w ciśnieniu na zmiany, prowadzącej do artystycznej wizji, Lynch upatruje porażkę swego dzieła i nie podpisuje się pod ostateczną wersją, którą znamy z ekranów. Prawdą jest, że wiele scen wyleciało przed premierą, a niektóre dokręcono, żeby uprościć fabułę. Za skróty i cięcia odpowiadał Dino De Laurentiis, pełniący funkcję producenta, ale podobno cięcia i zmiany były konsultowane z Lynchem. Podobną niechęć reżyser wykazuje do powstałej nieco później wersji telewizyjnej. Zresztą wcale nie kryje, że wszystko co jest związane z ekranizacją powieści Herberta to dla niego bolesne wspomnienia.

Lynch nie chce oglądać nowej Diuny i nigdy tego nie zrobi

Denis Villeneuve, reżyser współczesnej Diuny stwierdził, że nigdy nie był oczarowany wersją Lyncha. Owszem wiele pomysłów mu się podobało, ale zawsze czuł niedosyt. To właśnie dlatego uznał, że jest miejsce na nową ekranizację powieści, na ekranizację o innej wrażliwości.

Przy okazji warto wspomnieć, że premierę drugiej części Diuny zaplanowano na 3 listopada 2023.