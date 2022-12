Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie drugi świąteczny prezent

Wczoraj użytkownicy komputerów osobistych otrzymali pierwszy świąteczny prezent od Epic Games. Dzisiaj przyszedł natomiast czas na kolejną niespodziankę. Równo o 17:00 na platformie Epic Games Store pojawiła się bowiem druga darmowa gra PC w ramach wspomnianej promocji. Okazuje się, że dziś wszyscy zainteresowani mogą bez dodatkowych kosztów pobrać Horizon Chase Turbo – dwuwymiarową zręcznościową grę wyścigową odwołującą się do klasycznych 16-bitowych przedstawicieli gatunku. Na przypisanie produkcji do swojego konta macie równe 24 godziny. Warto więc nie zwlekać z dodaniem wspomnianego tytułu do biblioteki.

Jeszcze więcej świątecznych prezentów w Epic Games Store

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Epic Games rozda w okresie świątecznym łącznie 15 gier na PC za darmo. Kolejny prezent zostanie udostępniony już jutro o 17:00 czasu polskiego. Możecie być pewni, że poinformujemy Was o nowej darmówce, gdy tylko oferta pojawi się w Epic Games Store.