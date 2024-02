Darmowa gra na PlayStation 5. Kolejny prezent do odebrania na konsolach Sony

Ping Redux został udostępniony dzisiaj za darmo. Wcześniej cena gry w PlayStation Store wynosiła 20 zł. Produkcja oferuje ponad 100 poziomów i 12 bossów do pokonania. Jej przejście zajmuje około 3-4 godzin i pomimo rosnącego poziomu trudności, zdobycie platyny nie powinno przysporzyć wielu trudności.

PING REDUX to wymagająca gra logiczna w ping ponga, przerobiona na starszą wersję PING 1.5 +. To nie jest dla słabych na sercu. Odbijaj się od ścian i przeszkód i dotrzyj do soczystej, smacznej pomarańczy. Ma doskonałą ścieżkę dźwiękową w techno, która jest tak dobra, że pozostanie w Twoim mózgu przez wiele dni. PING REDUX ma ponad 100 poziomów, w tym 12 bossów inspirowanych klasycznymi grami, aby zapewnić różnorodność gry. Z bombami, lawą, ruchomymi zagrożeniami i innymi rodzajami bloków, które staną Ci na drodze, czy myślisz, że możesz to pokonać?