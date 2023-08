Twórcy gry Dark and Darker odpowiadają na krytykę. Klasy postaci za darmo

Przedstawiciele studia Ironmace poinformowali, że gra Dark and Darker otrzymała hotfix, który uwolnił wszystkie klasy postaci – czytaj: są one teraz dostępne całkowicie za darmo. Wcześniej część z klas postaci była bowiem dostępna za odpowiednią opłatą; dało się je grindować, ale wymagało to naprawdę sporo czasu. Jak nietrudno się domyślić, takie zagranie spotkało się z licznymi negatywnymi reakcjami społeczności.

Dark and Darker – klasy postaci są dostępne za darmo

Hotfix został udostępniony wczoraj – od tego czasu wszyscy zainteresowani mogą grać każdą z klas postaci bez żadnych dodatkowych kosztów. Twórcy dodatkowo przeprosili za zwłokę w zwracaniu środków, które niektórzy gracze zdążyli już przeznaczyć na odblokowanie klas postaci. Środki mają trafić do tych osób wraz z następną aktualizacją.

Warto wspomnieć, że na liście znalazło się także sporo poprawek i modyfikacji odnośnie balansu rozgrywki. Zestawienie zamieszczono na Reddicie: