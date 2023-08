Zbanowany hit Steama powrócił do sprzedaży. Rozchodzi się jak ciepłe bułeczki

Przedstawiciele studia Ironmace poinformowali o możliwości zakupu gry Dark and Darker poprzez oficjalną stronę. Na powrót do sklepu Valve musimy czekać.

Jak podaje między innymi serwis PC Gamer, gra Dark and Darker, która zyskała ogromną popularność podczas wydarzenia Steam Next Fest na początku bieżącego roku, wróciła do sprzedaży. Przedstawiciele studia Ironmace poinformowali o rozpoczęciu wczesnego dostępu oraz współpracy z Chaf Games, aby udostępnić Dark and Darker na ich usprawnionej platformie Chafgames. Alternatywnie grę możemy także zakupić na oficjalnej stronie internetowej jej twórców.

Dark and Darker powróciło do sprzedaży

Produkcja jest dostępna w dwóch wersjach: