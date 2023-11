Daniel Radcliffe rozczarowuje fanów Harry’ego Pottera. Aktor nic nie może na to poradzić

Minęło już dwanaście lat, od kiedy Daniel Radcliffe ostatni raz wcielił się w Harry’ego Pottera. Szansą na powrót aktora do magicznego świata jest szykowany przez Warner Bros. serialowy reboot serii. Radcliffe jednak wielokrotnie wypowiadał się, że obecnie nie planuje angażu do nowej produkcji i nie zabiega o to, aby być częścią nowej serii. Fani jednak wciąż kojarzą aktora właśnie z rolą nastoletniego czarodzieja, co jest przedmiotem wielu żartów, ale i rozczarowań.