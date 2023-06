Daniel Radcliffe odpowiada, czy zagra w serialu Harry Potter. Aktor twierdzi, że „było to nieuniknione”

W rozmowie Radcliffe skomentował, co sądzi o powstaniu serialowej wersji Harry’ego Pottera. Aktor porównał postać czarodzieja do Sherlocka Holmesa, w którego przez lata wcielało się wielu aktorów.

Nie myślę o tym… o to chodzi, to jest interesujące, bo przeznaczeniem Harry'ego Pottera od zawsze było stać się postacią jak Sherlock Holmes. To tak, jak ludzie, którzy oglądali Basila Rathbone'a grającego Sherlocka Holmesa, powiedzieliby: „Nikt inny nie może tego więcej zrobić”. Cóż, wiesz, oni jednak to zrobią. Więc rola zostanie przekazana komuś innemu. Dziwnie jest myśleć, że ​​prawdopodobnie gdzieś tam na świecie jest ośmiolatek, którego życie zmieni się za kilka lat. Właśnie tam kieruję swoje myśli… ale kontynuacja filmów lub serial w tym przypadku było to dość nieuniknione.