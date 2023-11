Daisy Ridley jest podekscytowana powrotem do Gwiezdnych wojen. „Nie tego się spodziewałam”

Aktorka przyznała, że zna historię pierwszego filmu z jej udziałem i według jej informacji, Lucasfilm będzie chciał rozpocząć pracę w pierwszej kolejności nad tą produkcją.

Znam fabułę jednego filmu. Nie oznacza to, że nie będzie kolejnych, ale o tym mi powiedziano. I wyobrażam sobie, że to będzie następny film, tak myślę. To znaczy, nie jestem pewna, ze względu na strajki i tak dalej. Nie wiem, jak szybko wszystko zacznie się od nowa. Ale tak, na razie znam historię jednego filmu i myślę, że ludzie będą bardzo podekscytowani.