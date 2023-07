Czy to koniec Barbie? Reżyserka o powstaniu kontynuacji wielkiego hitu

Gerwig wyznała, że wszystkie swoje pomysły wykorzystała w pierwszym filmie i na razie nie ma żadnych, na których mogłaby oprzeć drugą część. Twórczyni ujawniła, że po zakończeniu prac poczuła się jak przy swoich poprzednich filmach, że zrobiła wszystko, co chciała i obecnie nie ma nowych pomysłów.

W tej chwili to wszystko, co mam. Czuję się tak pod koniec każdego filmu, jakbym nigdy nie miała innego pomysłu i wszystko, co kiedykolwiek chciałam zrobić, to zrobiłam. Nie chciałabym zmiażdżyć niczyich marzeń, ale w tej chwili jestem całkowicie na zero.