Czy StarCraft może powrócić? Blizzard jest za, ale być może nie będzie to gra strategiczna

Wyraźnie widać, że przejęcie Activission Blizzard przez Microsoft może zaowocować wieloma ciekawymi grami, a także powrotu klasycznych, czy wręcz kultowych tytułów. Jeszcze przed ostatecznym połączeniem obu firm, Phil Spencer co najmniej kilka razy wspominał, że chętnie zobaczyłby uwspółcześnione wersje starych hitów. Daje to do zrozumienia, że pojawił się klimat do tego typu akcji.

Powrót StarCrafta możliwy, jeśli będzie dobry pomysł na wskrzeszenie marki

Bez wątpienia to StarCraft ostatecznie zdefiniował gatunek strategii, jednak od premiery ostatniej gry z tej serii minęło dziesięć lat z lekką górką. W międzyczasie Blizzard wydał wiele nowych gier, które stały się prawdziwymi hitami, a więc nic dziwnego, że postawił na rozwój takich tytułów na World of Warcraft i Overwatch, a także nowe edycje Diablo. Stare hity poszły w zapomnienie, ale jeśli tylko pojawi się ktoś, kto je solidnie odkurzy, to jest szansa na powrót.