Czerwone maki na pełnym zwiastunie. Opowieść o bitwie pod Monte Cassino

Bitwa pod Monte Cassino doczekała się filmowej opowieści w polskim wydaniu. Widowisko zbliża się powoli do premiery, a tymczasem pojawił się pełny zwiastun.

Wszyscy znamy dzieje tej krwawej bitwy z kart podręczników do historii. Jednak autorzy scenariusza postanowili pokazać ją oczami Jędrka – młodego człowieka, któremu udało się przedostać do formowanej przez Andersa armii i wydostać się ze Związku Radzieckiego. Jako sierota w łagrze nie miał łatwego życia i musiał radzić sobie na rozmaite sposoby, a więc stał się kombinatorem i nie wstydził się również kradzieży. Dopiero kiedy dostał się do II Korpusu i zakochał w sanitariuszce Poli, chłopiec przechodzi przemianę. Atmosfera gęstnieje, ponieważ zbliża się wielka bitwa.

Leszek Lichota i Bartłomiej Topa w zwiastunie filmu Czerwone maki

Za reżyserię filmu odpowiada Krzysztof Łukaszewicz mający doświadczenie w tematyce wojennej, ponieważ wcześniej zrealizował Orlęta: Grodno ’39, Karbalę i Generała Nila.