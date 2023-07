Cyberpunk 2077 z coraz lepszym wynikiem na Steam

Cyberpunk 2077 przeszedł naprawdę długą drogę, którą mogliśmy obserwować na przestrzeni lat. Jak dobrze pamiętamy, premierze gry towarzyszyło wiele kontrowersji powiązanych z jej stanem technicznym oraz dostępną zawartością. Wielu graczy było rozczarowanych tym, co otrzymali po tylu latach wyczekiwana. CD Projekt RED sukcesywnie pracuje nad swoją grą, czego rezultaty widać jak na dłoni.

Cyberpunk 2077 jak wino – im starszy, tym lepszy

Marcin Momot z CD Projekt RED za pośrednictwem Twittera podzielił się informacją, o tym, że Cyberpunk 2077 w oczach użytkowników Steam prezentuje się coraz lepiej. Odsetek pozytywnych recenzji na tej platformie wynosi już 80%, co daje wynik: „bardzo pozytywne”. Wszystko wskazuje więc na to, że nasz rodzimy hit ma się coraz lepiej.



Na koniec przypomnijmy, że już 26 września odbędzie się premiera rozszerzenia zatytułowanego Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, które będzie dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z najnowszym materiałem z gry. Jakiś czas temu mieliśmy okazję spędzić nieco czasu z wyczekiwanym dodatkiem do produkcji CD Projekt RED, a zainteresowanych zachęcamy do lektury: Cyberpunk 2077: Widmo wolności – wrażenia z rozgrywki.