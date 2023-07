Cyberpunk 2077: Widmo Wolności z Edycją Kolekcjonerską, w której brakuje DLC

Dogtown – miejsce poza prawem, opanowane przez armię najemników dowodzoną przez bezwzględnego watażkę i handlarza bronią Kurta Hansena. To tutaj w uśpieniu działa tajny agent FIA Solomon Reed, który powraca do aktywnej służby, by wziąć udział w niezwykle niebezpiecznej misji. Sercem operacji jest z kolei nie kto inny jak analityczka FIA i doskonała netrunnerka – Songbird. Ta dwójka to centralne postacie Widma wolności, dodatku do Cyberpunka 2077 w klimacie szpiegowskiego thrillera, a także bohaterowie niniejszej kolekcji – czytamy w opisie zestawu.