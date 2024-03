Cyberpunk 2077 wciąż może otrzymać nową zawartość. Deweloperzy rozbudują grę?

CD Projekt RED wciąż regularnie wydaje nowe patche do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności, a ostatni pojawił się pod koniec lutego. Gracze nie mogą liczyć na pojawienie się kolejnych fabularnych rozszerzeń, ale wciąż mogą eksplorować Night City, aby odkryć ukryte niespodzianki, takie jak ten niedawno ujawniony easter-egg. Nie oznacza to jednak, że po ogłoszeniu oficjalnego końca wsparcia gry, deweloperzy nie mogą tworzyć nowej zawartości. Gabe Amatangelo, reżyser produkcji, w rozmowie z Game File przyznał, że jest możliwość, że w kolejnych aktualizacjach pojawi się nowa zawartość do Cyberpunka 2077.

Cyberpunk 2077 – deweloperzy mogą tworzyć nową zawartość do gry

Studio obecnie koncentruje się na kontynuacji swojej gry, ale niektórzy deweloperzy wciąż pracują nad Cyberpunkiem 2077, aby wyeliminować błędy. Jeżeli w tym czasie któryś z pracowników chciałby coś dodać do gry, co byłoby łatwe do wdrożenia, to ma taką możliwość. Wszystko zależy więc od deweloperów, którzy mogą pokusić się o dodanie drobnych elementów do cyberpunkowego świata.