Cyberpunk 2077 – w 2022 roku sprzedało się więcej kopii gry niż rok wcześniej

Premiera Cyberpunk 2077 i burza z nią związana na zawsze wpisze się w historię gier wideo. W tej sytuacji idealnie sprawdziło się również powiedzenie, że czas leczy rany. CD Projekt Red nieprzerwanie pracuje nad grą, a liczba osób, które odwiedzają Night City stale rośnie.

Fani czekają na Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Twórcy za pośrednictwem Twittera podzielili się grafiką ukazującą poziom sprzedaży poszczególnych gier w kolejnych latach. Jak widać Cyberpunk 2077 poradził sobie w ubiegłym roku lepiej niż dwa lata wcześniej, co może być zaskakujące. Najprawdopodobniej miało to związek z sukcesem anime Cyberpunk: Edgerunners, które pojawiło się na Netflixie we wrześniu i spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem.



W tym roku z pewnością wiele osób również sięgnie po Cyberpunk 2077. Wszystko za sprawą zmierzającego do gry rozszerzenia. Przypomnijmy, że niedawno Adam Kiciński – prezes CD Projekt –podzielił się kilkoma informacjami na temat dodatku Phantom Liberty. Szef studia ujawnił, że prace nad fabularnym DLC do gry Cyberpunk 2077 zmierzają ku końcowi.