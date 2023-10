Cyberpunk 2077 na PS5 i XSX wkrótce z wersją pudełkową? Wyciekła data premiery

Pudełkowa wersja gry Cyberpunk 2077 na PlayStation 5 i Xbox Series X pojawiło się w ofercie brytyjskiego sklepu CoolShop . Według sprzedawcy data premiery nowego wydania ma nastąpić 30 listopada 2023 roku, a więc za nieco ponad miesiąc. Co więcej, zainteresowani mogą już nawet składać zamówienia przedpremierowe.

Jeden z deweloperów CD Projekt RED zdradził, że Cyberpunk 2077 nigdy nie miał otrzymać dodatku rozgrywającego się po głównej fabule . Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne interesujące informacje związane ze wspomnianym tytułem. Okazuje się bowiem, że gra polskiego studia może wkrótce doczekać się wersji pudełkowej na PlayStation 5 i Xbox Series X . Do sieci wyciekła nawet dokładna data premiery nowego wydania.

CoolShop informuje również, że w pudełkowym wydaniu Cyberpunka 2077 na PlayStation 5 i Xbox Series X ma nie zabraknąć fizycznych dodatków. Gracze – podobnie jak miało to miejsce w przypadku wersji na konsole ósmej generacji – mają otrzymać mapę Night City, pocztówki, naklejki oraz kompendium wiedzy o świecie gry.

Na koniec przypomnijmy, że dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!