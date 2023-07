CD Projekt RED obrywa za kosmiczną cenę dostawy kolekcjonerki Phantom Liberty

Dziś rano informowaliśmy Was o tym, że dodatek Widmo wolności do gry Cyberpunk 2077 otrzyma specjalną Szpiegowską Kolekcję, w której nie znajdziemy jednak ani podstawowej wersji produkcji, ani też samego dodatku. Znajdziemy za to figurkę oraz kilka innych gadżetów. Cena, trzeba przyznać, jest wręcz zaporowa: 164,95 euro (731 złotych). Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiło się już sporo niezadowolonych opinii graczy, którzy krytykują również sam sklep polskiego studia CD Projekt RED.

Oficjalny sklep CD Projektu RED krytykowany. Olbrzymia cena wysyłki