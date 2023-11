CD Projekt RED nie zamierza rezygnować z hollywoodzkich aktorów w swoich grach

Jedna ze scenarzystek, Magdalena Zach, przyznała, że znani aktorzy będą pojawiać się w przyszłych grach CD Projektu RED tak długo, jak będzie to miało sens dla fabuły.

Nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, iż obecność znanych aktorów w grach wideo przynajmniej częściowo wpływa na ich popularność. Jednym z tego typu tytułów jest Cyberpunk 2077, w którym na początku pojawił się Keanu Reeves, a później dołączył do niego Idris Elba w ramach rozszerzenia Widmo wolności. Redaktorzy serwisu Gaming Bolt mieli niedawno okazję zapytać jednej ze scenarzystek pracujących w CD Projekt RED, Magdaleny Zach, czy studio zamierza kontynuować tę praktykę.

CD Projekt RED nie zamierza rezygnować z hollywoodzkich aktorów

Zach stwierdziła, że CD Projekt RED nie zamierza rezygnować z hollywoodzkich gwiazd w swoich przyszłych grach i będą to kontynuować „tak długo, jak będzie to miało sens dla historii” danego tytułu. Głównym celem jest tutaj bowiem wykorzystanie utalentowanych osób do tego, aby odgrywając swoje role potęgowali wrażenia graczy i wciągali je w świat gry: