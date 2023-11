Cyberpunk Orion przeniesie nas poza Night City? Twórcy tego nie wykluczają

Powstanie pełnoprawnej kontynuacji gry Cyberpunk 2077 jest raczej nieuniknione. Pozostaje więc pytanie: czym może być Project Orion? Okazuje się, że istnieje prawdopodobieństwo, iż nowa przygoda w tym popularnym uniwersum przeniesie nas w zupełnie inne miejsce, co ujawniła niedawno jedna ze scenarzystek w CD Projekt RED .

Jak powiedział [twórca Cyberpunka] Mike Pondsmith, cyberpunk jako gatunek jest rodzajem ostrzeżenia przed tym, co może się stać, jeśli nie będziemy ostrożni jako gatunek ludzki. To nie jest taki abstrakcyjny pomysł science-fiction. Myślę, że tego rodzaju historie mogą mieć miejsce wszędzie tam, gdzie rozwija się uberkapitalizm, powodując upadek społeczeństw. Night City to po prostu miejsce jak każde inne miasto, prawdziwe lub też wyimaginowane.