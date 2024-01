Cult of the Lamb wkrótce z „największą” aktualizacją w historii. Masa nowości

Ujawniono szczegóły i datę premiery aktualizacji Sins of the Flesh.

Już pod koniec listopada zapowiedziano, że Cult of the Lamb na początku 2024 otrzyma aktualizację Sins of the Flesh. Okazuje się, że deweloperzy ze studia Massive Monster nie rzucali słów na wiatr. Zespół ujawnił bowiem datę premiery i podzielił się szczegółami na temat „największego” i „najbardziej niegodziwego” patcha w historii wspomnianej produkcji. Okazuje się, że fani mogą liczyć na całą masę interesujących nowości. Cult of the Lamb otrzyma wkrótce „największy” update w historii. Ujawniono datę premiery aktualizacji Cult of the Lamb Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja Sins of the Flesh do Cult of the Lamb zadebiutuje już 16 stycznia 2024 roku, czyli dokładnie za tydzień. Patch wprowadzi m.in. nowe systemy postępów, które mają zwiększyć złożoność zarządzania kultem. Massive Monster zadbało również o poprawę jakości życia naszych wyznawców za sprawą nowych przedmiotów oraz ulepszonych budynków.

Aktualizacja Sins of the Flesh wzbogaci również Cult of the Lamb o nową broń o nazwie Blunderbuss. Zgodnie z zapowiedziami świetnie sprawdza się w starciach w zwarciu i wprowadza „zupełnie nowy styl walki”. Nadchodzący patch wprowadzi także stroje dla kultystów, a gracze będą mogli odblokować łącznie 23 komplety ubrań dla swoich wyznawców. Jedną z najciekawszych nowości – które zaoferuje Aktualizacja Sins of the Flesh – jest jednak możliwość łączenia się kultystów w pary. Deweloperzy informują, że dwoje kochających się wyznawców będzie mogło znaleźć jajo, z którego wykluje się potomstwo. Gracze będą natomiast musieli odpowiednio opiekować się maleństwem do momentu, w którym będzie mogło służyć kultowi.

