CS: GO pozwala oszukiwać oficjalną propagandę i przekazywać Rosjanom prawdę na temat wojny na Ukrainie

Fińska gazeta używa CS: GO do dostarczania raportów o inwazji Putina na Ukrainę bezpośrednio do wszystkich graczy logujących się do Steam w Rosji. Dzięki temu każdy użytkownik gry, znajdujący się na specjalnej mapie otrzymuje prawdziwe wiadomości o przebiegu wojny. Taka sztuka nie udałaby się standardowymi metodami, ponieważ władze Rosji blokują tradycyjne media. Akcja Helsingin Sanomat zbiegła się z obchodami Światowego Dnia Wolności Prasy.