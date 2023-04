Crytek przypomina o Crysis 4 krótkim wideo. Studio szuka rąk do pracy

Pod koniec stycznia ubiegłego roku Crytek potwierdziło, że pracuje nad Crysis 4. Kilka miesięcy później do niemieckiego studia dołączył natomiast Mattias Engström – reżyser Hitmana 3. Niestety od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Deweloperzy postanowili jednak przerwać milczenie i opublikowali krótkie wideo, w którym poinformowali, że szukają specjalistów do prac nad kolejną odsłoną serii Crysis.

Crysis 4 wciąż powstaje. Crytek szuka specjalistów, którzy pomogą w rozwoju gry

Z materiału zatytułowanego „Crysis nadchodzi. Potrzebujemy Waszej pomocy” dowiadujemy się, że Crytek poszukuje głównego producenta, głównego programisty SI, a także głównego projektanta otoczenia. Deweloperzy nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami związanymi z Crysis 4 i wiele wskazuje na to, że na pełnoprawną prezentację wspomnianej produkcji przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.



Przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Crysis, czyli Crysis 3, zadebiutowała na rynku w 2013 roku. W październiku 2021 roku do sprzedaży trafiło natomiast Crysis Remastered Trilogy, czyli kolekcja zawierające odświeżone wersje wszystkich trzech odsłon serii. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego zestawu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Crysis Remastered Trilogy - recenzja. Drugie życie kultowej serii.