Cristóbal Balenciaga doczeka się serialu. Jest pierwszy zwiastun produkcji Disney+

Nowa produkcja Disney+ to fabularyzowany serial dokumentalny o znanym projektancie mody. Do sieci zawitał właśnie pierwszy zwiastun Cristóbal Balenciaga.

Obsadę serialu stanowią: Alberto San Juan (główna rola), Belén Cuesta (Fabiola de Mora y Aragón), Josean Bengoetxea (biznesmen z San Sebastian – Nicolás Bizkarrondo), Cecilia Solaguren (jego żona – Virgilia Mendizabal), Adam Quintero (Ramón Esparza – partner i współpracownik projektanta), Thomas Coumans (Wladzio D'Attainville – partner życiowy i biznesowy Cristóbala Balenciagi), Gemma Whelan (Prudence Glyn – dziennikarka The Times), Anouk Grinberg (Coco Chanel), Gabrielle Lazure (Carmel Snow – dyrektor ds. mody w Harper's Bazaar), Patrice Thibaud (Christian Dior), Nine d'Urso (modelka Colette) i Anna-Victoire Olivier (aktorka Audrey Hepburn).

Serial skupia się na okresie życia Balenciagi od chwili kiedy w 1937 roku zaprezentował swoja pierwszą paryską kolekcję. To właśnie wtedy zaczęła się międzynarodowa kariera tego projektanta, któremu w końcu udało się przebić do wielkiego świata mody. Balenciaga jest przykładem człowieka, który dzięki uporowi i wielkiemu talentowi zdołał wyrwać się z nizin społecznych i trafił na salony całego świata, a jego kreacje zyskały uznanie klientów i krytyków modowych. Balenciaga stał się w ten sposób jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektantów mody wszech czasów.

Twórcami produkcji są Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga. Za muzykę odpowiada Alberto Iglesias, zdobywca 11 nagród Goya, czterokrotnie nominowany do Oscara, trzykrotnie nominowany do nagrody BAFTA i dwukrotnie nominowany do Złotych Globów. Kostiumy stworzyła Bina Daigeler, nominowana do Oscara za film aktorski Mulan i nominowana do nagrody Emmy za kostiumy do Mrs. Ameryka. Za kamerą staną Javier Agirre Erauso, zdobywca nagrody Goya za Olbrzyma.

Premiera serialu Cristóbal Balenciaga odbędzie się 11 stycznia. Na platformie Disney+ pojawią się od razu wszystkie odcinki.

Cristóbal Balenciaga – pierwszy zwiastun serialu Disney+