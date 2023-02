Crime Boss: Rockay City na nowym gameplayu. Jest szansa na dobrą grę?

Deweloperzy z Ingame Studio oraz ekipa wydawnicza 505 Games podzielili się kolejnym materiałem z nadciągającego Crime Boss: Rockay City. Wideo prezentuje jedną z misji fabularnych, z którą przyjdzie nam się zmierzyć podczas zabawy. Zamierzacie dać szansę tej kooperacyjnej strzelance?

Crime Boss: Rockay City – gameplay

Crime Boss: Rockay City to gra akcji, za sprawą której przeniesiemy się do tytułowego miasta. Tętniąca życiem metropolia może przywodzić na myśl alternatywną wersję Miami. Opowieść wrzuci nas w środek wojny o terytorium i władzę w mieście. Po śmierci poprzedniego bossa wiele groźnych osobistości rzuciło się do walki o tron, w tym my. Pomoże nam ekipa, którą dobierzemy, bazując na ich umiejętnościach i talentach. Wykonując kolejne misje, będziemy zdobywać szacunek i pieniądze, które okażą się nieocenione w walce o tytuł szefa Rockay City.



„Wciel się w rolę Bakera i zbuduj imperium przy użyciu strategii, sprytu oraz spluw. Organizuj napady, a co więcej odbieraj teren konkurencyjnym gangom. Wygranie wojny o terytorium nie będzie jednak łatwe. O panowanie nad miastem walczą też Dollar Dragon, Hielo, Cagnali i Khan, a szeryf Norris próbuje powstrzymać was wszystkich. W tej kampanii roguelike czeka Cię mnóstwo wyzwań, ale gra jest warta świeczki” – czytamy w opisie gry.



Na koniec przypomnijmy, że Crime Boss: Rockay City zadebiutuje na rynku 28 marca 2023 roku. Gra w pierwszej kolejności pojawi się na PC. Posiadacze konsol na swoją szansę będą musieli poczekać nieco dłużej. Warto nadmienić, że na pecetach produkcja będzie dostępna wyłącznie w Epic Games Store. Obecnie możecie ją kupić w przedsprzedaży korzystając z 20% zniżki. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat wymagań sprzętowych, to odsyłamy Was tutaj.