Crash Team Rumble wkrótce z ostatnią aktualizacją. Gra nie doczeka się 4 sezonu

W najbliższy poniedziałek w Crash Team Rumble wyłączone zostaną również mikrotranskacje . Deweloperzy informują, że gracze posiadający wirtualną walutę będą mogli ją wykorzystać do odblokowywania kolejnych poziomów we wspomnianej przepustce bojowej.

Podstawowa wersja gry będzie nadal dostępna, a gracze będą mieli dostęp do bezpłatnej 500-poziomowej przepustki bojowej zawierającej 104 nowe przedmioty. Będzie ona obejmować całą zawartość przepustki bojowej z sezonów od 1 do 3, a także wszystkie nagrody dostępne w ramach wydarzeń – czytamy w przygotowanym przez twórców komunikacie.

Na koniec przypomnijmy, że Crash Team Rumble dostępne jest na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crash Team Rumble - czy nie za późno na crash testy?

