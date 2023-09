Coup De Chance – pokaz nowego filmu Woody’ego Allena w Wenecji w atmosferze skandalu

Przed premierą grupa protestujących ludzi maszerowała obok czerwonego dywanu, wykrzykując hasła: „precz z kulturą gwałtu” i „gwałciciel to nie chory człowiek, to zdrowy syn patriarchatu”. Demonstracja rozpoczęła się, gdy Allen pojawił się przed wejściem na premierę.

Premiera Coup De Chance w otoczeniu protestów

Dzień wcześniej rozwieszono transparenty z napisami „Wyspa gwałcicieli” i „Żadnego Złotego Lwa dla drapieżników”, by zaprotestować przeciwko Allenowi i Romanowi Polańskim. Film polskiego reżysera, The Palace, jest w tym roku nominowany do głównej nagrody.