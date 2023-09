Coraz głupsze plotki o GTA 6. Tym razem informator przebił sam siebie

Druga informacja odnosi się do czasu przejścia gry. Według tych doniesień historia GTA 6 miałaby trwać „co najmniej” 400 godzin. Rzecz jasna znajdą się gracze, którzy w trybie dla pojedynczego gracza spędzą tak dużą liczbę godzin, ale ciężko oczekiwać, aby stało się to na jednym przejściu gry. Rockstar Games nie byłby w stanie stworzyć aż tak długiej fabuły bez użycia generowanych losowo misji i wykorzystania sztucznej inteligencji. Dodatkowo deweloper będzie chciał, aby gracze jak najszybciej przeszli do trybu multiplayer po jego premierze, więc kampania gry nie może być tak absurdalnie długa.

Przypomnijmy, że Take-Two Interactive spodziewa się rekordowych zysków w roku fiskalnym 2025, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2024 roku i kończy 31 marca 2025 roku. Właśnie w tym okresie ma zadebiutować Grand Theft Auto VI, więc oficjalnej prezentacji gry możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.