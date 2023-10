Continental doczeka się 2 sezonu? Producenci ujawniają, czy są na to szanse

Iwanyk wskazał, że twórcy produkcji z uniwersum Johna Wicka nigdy nie maja dalekosiężnych planów. Nie ma też ich również w przypadku Continental, gdyż twórcy nie chcieli zapeszać przed debiutem swojej produkcji.

Jedyną wspólną cechą związaną ze wszystkimi produkcjami ze świata Johna Wicka, jest to, że nigdy nie rozmawiamy o kontynuacjach. Jesteśmy przerażeni i zdesperowani, aby mieć pewność, że to, co robimy, zadziała. Nie chcemy kusić bogów filmu i telewizji, mówiąc: „Och, stajesz się zarozumiały i mówisz o kontynuacji? No cóż, pier*** cię!” Nie chcę ich złościć. Chcę zachować przed nimi pokorę.