Company of Heroes 3 z datą premiery konsolowej wersji

Company of Heroes 3 zadebiutowało na rynku 23 lutego tego roku. Przedpremierowe recenzje przyznane w serwisie OpenCritic wskazywały na to, że produkcja studia Relic Entertainment będzie hitem. Odmiennej opinii są jednak sami gracze, gdyż wersja na Steam zebrała mieszane recenzje. Już wkrótce grono odbiorców Company of Heroes 3 poszerzy się o posiadaczy konsol, którzy sami będą mogli ocenić, czy w ten tytuł warto zagrać .

Po raz pierwszy w historii Relic Entertainment przenosi swoją docenioną markę Company of Heroes na konsole i oferuje fanom na całym świecie maksymalnie zaawansowane wrażenia strategiczne. Gracze na konsolach spodziewać się mogą specjalnego interfejsu, pełnej obsługi kontrolerów oraz specjalnych funkcji, dzięki którym będą mogli grać we własnym tempie. Co więcej, interfejs użytkownika został przystosowany dla padów, aby zapewnić ciekawe i immersyjne wrażenia dla wszystkich – czytamy w komunikacie prasowym.

Jeśli jesteście ciekaw naszej opinii na temat Company of Heroes 3, zapraszamy do lektury: Recenzja Company of Heroes 3 – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.