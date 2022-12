Co z Amber Heard w Aquamanie 2? Twórcy wycięli dwie inne postacie

Pomimo zakończenia procesu między Johnnym Deppem a Amber Heard w czerwcu bieżącego roku, sprawa wciąż nie otrzymała swojego finału. Niedawno aktorka złożyła apelację do sądu, w której domaga się zmiany wyroku lub rozpoczęcia nowej rozprawy. Wygląda więc na to, że sądowa batalia będzie kontynuowana, co może wpłynąć negatywnie na premierę Aquamana i Zaginionego królestwa. Fani wciąż zastanawiają się, czy Warner Bros. podejmie decyzję o usunięciu z filmu aktorki. Jeszcze w sierpniu informowano, że występ Heard nie jest zagrożony i aktorka pojawia się na około 20 minut na ekranie. Zdanie to podtrzymał insider KC Walsh, który ujawnił nowe zaskakujące informacje o filmie.