Rewolucja przemysłowa, bogactwo i intrygi. Wszystko to znajdziecie w serialu Pozłacany wiek. Właśnie zapowiedziano drugi sezon.

Pozłacany wiek to serial HBO, którego akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym USA. To właśnie wtedy zachodzą w tym młodym państwie największe zmiany gospodarcze, a wraz z nimi kształtują się prawdziwe fortuny, prowadzące często do bezpardonowej rywalizacji.