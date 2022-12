Co najlepiej sprzedawało się w Japonii pod koniec roku?

Ekipa redakcji japońskiego Famitsu podzieliła się ostatnim już w tym roku zestawieniem. Dotyczy ono sprzedaży gier na tamtejszym rynku w minionym tygodniu (12.19.2022 – 12.25.2022). Wyniki nikogo nie powinny zaskakiwać, Pokemony rządzą bezapelacyjnie!

Famitsu –podsumowanie tygodnia

Drugą pozycja przypadła w udziale Splatoon 3, które podczas tegorocznego The Game Awards zdobyło nagrodę w kategorii najlepsza gra multiplayer. Produkcja autorstwa Nintendo została bardzo ciepło przyjęta przez fanów i recenzentów.



Podium zamyka Nintendo Switch Sports, które mogło być fajnym pomysłem na świąteczny prezent. Trochę ruchu przed telewizorem na pewno przyda się zimą. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą dziesiątkę. To też dobre miejsce, by wspomnieć, na jakie przyszłoroczne produkcje najbardziej czekają japońscy gracze. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.