Claw: nowa konsola do gier od MSI. Steam Deck i Asus ROG Ally będą miały poważnego konkurenta

Krzysztof Żołyński 1 0

Wygląda na to, że MSI ma zamiar solidnie namieszać na rynku przenośnych komputerów do gier. Wprowadzając konsolę Claw zagrozi pozycji Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally i Stem Deckowi.

Najpierw na Twitterze pojawiła się tajemnicza zapowiedź nowego sprzętu dla graczy od MSI, a dzień później doszło do wycieku wielu informacji i zdjęć prezentujących wygląd i możliwości konsoli. Wynika z nich, że Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally i Stem Deck będą musiały zmierzyć się z poważnym konkurentem. Oto co wiadomo o konsoli Claw.

Największą zmianą w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań jest fakt, że MSI postawiło na procesor Intela, podczas gdy wszystkie inne rozwiązania bazują na AMD. MSI Claw zostanie wyposażone w chip Core Ultra 7 155H, który ma łącznie 16 rdzeni i 22 wątki. To znaczący wzrost w porównaniu z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme spotykanym w urządzeniach przenośnych, takich jak Lenovo Legion Go i Asus ROG Ally. Wczytywanie ramki mediów. Core Ultra 7 155H jest dość energochłonny – podstawowy pobór mocy wynosi 28 W, który można zwiększyć do 115 W. To dobrze wróży jego wydajności, ale zastosowanie w przenośnej konsoli może negatywnie wpływać na żywotność baterii. Wielką siłą nowego sprzętu MSI może okazać się zintegrowany procesor graficzny Arc Alchemist z 8 rdzeniami Xe. Pierwsze testy wydajności pokazały, że jest to potężny skok wydajności w porównaniu z poprzednią generacją zintegrowanej grafiki Intela. Claw – nowa konsola przenośna do gier od MSI W wyciekających benchmarkach MSI Claw uzyskał 2403 punkty w teście jednego rdzenia i 11543 w teście wielu rdzeni. To znaczy, że wyprzedza Ryzena Z1 Extreme, który uzyskał średnio 2240 i 9645 punktów odpowiednio w trybie jednordzeniowym i wielordzeniowym.

GramTV przedstawia: