City Hunter na nowym zwiastunie. Zobaczcie jak prezentuje się aktorska adaptacja kultowej mangi

Serial wyreżyserował Yuichi Satoh, a w obsadzie znaleźli się m.in.: Ryohei Suzuki, Misato Morita, Masanobu Ando, Asuka Hanamura, Fumino Kimura oraz Isao Hashizume.

To historia Ryo Saeby, najlepszego specjalisty od brudnej roboty w brutalnym półświatku dzielnicy Shinjuku we współczesnym Tokio. Wyluzowany i zabawny Ryo staje do gry o wysoką stawkę w kryminalnym podziemiu. Świetny strzelec wyborowy i beznadziejny playboy, niechętnie łączy siły z siostrą swojego zmarłego partnera, aby zbadać sprawę jego śmierci. – czytamy w oficjalnym opisie.