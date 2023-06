Ciri i Yennefer w Fortnite

Epic Games przygotowało niespodziankę dla fanów Wiedźmina. Twórcy poinformowali, że do Fortnite trafią dwie kolejne i dobrze wszystkim znane postacie. Już teraz w sklepie czekają na Was wiedźminka Ciri i czarodziejka Yennefer z Vengerbergu. Przypomnijmy, że Geralt miał okazję zwitać do tego świata już wcześniej.

Wiedźmin i Fortnite znów łączą siły

Ciri i Yennefer będą dostępne w sklepie Fortnite do 5 lipca 2023 do godziny 2:00. Ponadto postacie mają własne wyspy stworzone przez Team Unite we współpracy z Epic Games. Za ukończenie wyzwań zdobędziecie specjalne nagrody. Poniżej znajdziecie garstkę przydatnych informacji.