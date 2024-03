Intrygujący survival na horyzoncie. Bellwright pozwoli stworzyć własną armię rebeliantów

Bellwright ma stanowić ciekawe połączenie gatunków takich jak city builder, RPG, survival i strategia. Zadaniem gracza będzie powolne werbowanie kolejnych członków armii, którzy nie tylko pomogą w walce, ale również będą posiadali umiejętności niezbędne do rozwoju osady. Głównym celem jest natomiast wyzwalanie ziem, pomaganie jej mieszkańcom i poprowadzenie buntu przeciwko władzy.

Jak mówi w rozmowie z serwisem PCGamesN reżyser gry Florian Hofreither, gra celowo cechuje się powolnym tempem. Nie oznacza to jednak, że gracze nie będą mieli co robić – czas ma być wypełniony pomniejszymi aktywnościami. Co ciekawe, zainteresowani będą mogli również zautomatyzować procesy zarządzania osadą lub bitwami, aby móc skupić się na jednej z wybranych działalności.