Chudy i Buzz Astral ponownie razem w Toy Story 5?

Wygląda na to, że Chudy i Buzz mogą ponownie spotkać się w nadchodzącym Toy Story 5. Tak przynajmniej zasugerował w niedawnym wywiadzie dla Variety szef Pixara, Pete Docter, który stwierdził, że ich drogi co prawda się rozeszły, ale to wcale nie musi oznaczać, że już nigdy się nie połączą. Nie ma jasności, jak do tego dojdzie, bo Docter nie rozwinął tematu.

Mamy kolejne Toy Story, a więc Chudy i Buzz powrócili.

Chudy i Buzz Astral ponownie razem?

Wielka niewiadomą jest także ewentualny powrót Toma Hanksa. Wciąż nie ma pewności, czy aktor zechce udzielić swego głosu Chudemu, a ta postać bez niego nie ma sensu. Jeśli chodzi o Buzza, od jakiegoś czasu wiedomo, że Tim Allen powróci, by użyczyć głosu tej postaci.